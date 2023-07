Lotta alle stragi del sabato sera Alcol e droga alla guida, la stretta Denunce e raffica di patenti ritirate

La sicurezza della movida passa anche per la strada. Il contrasto ai comportamenti illeciti alla guida e la prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera sono stati la stella polare che ha guidato l’attività svolta nella notte tra ieri e venerdì dagli agenti della polizia stradale. Le pattuglie hanno trascorso la nottata sulle vie del divertimento, passando al setaccio le strade che conducono a locali e luoghi di ritrovo con particolare attenzione ai lidi, in questo periodo presi d’assalto sia da turisti che da ferraresi che scelgono la costa per trascorrere le proprie serate estive. Gli agenti della Polstrada hanno dunque allestito diversi posti di controllo, anche e soprattutto tra Lido degli Estensi, Lido di Spina e Lido delle Nazioni.

L’attività di prevenzione di comportamenti pericolosi al volante non ha mancato di dare i propri frutti. Il primo dei quali è stata una raffica di patenti ritirare e sanzioni. Ma vediamo nel dettaglio i numeri. Nel complesso, le pattuglie della polizia stradale hanno controllato 74 veicoli. Le persone finite sotto la lente sono state nel complesso 102, 74 delle quali sottoposte ad accertamenti con l’etilometro. Una ventina le infrazioni riscontrate durante le verifiche. Tra queste, quattro hanno riguardato la guida in stato di ebbrezza e due la guida sotto l’effetto di stupefacenti. Dodici le infrazioni di altro genere rilevate dalle pattuglie impegnate nei vari posti di controllo. Nel complesso, le patenti ritirare sono state quattro. Tre, infine, le persone denunciate.

L’attività di controllo sulle strade nelle serate clou della movida è solo una faccia della medaglia della prevenzione degli incidenti. L’altro fronte su cui combattere questa piaga è quello dell’educazione stradale e civica, finalizzata a evitare comportamenti rischiosi e a incoraggiare un uso corretto e prudente del veicolo. I controlli della polizia stradale continueranno con la stessa attenzione e capillarità anche nelle prossime serate, sempre con l’obiettivo di garantire un divertimento il più possibile sicuro, da quando si esce di casa a quando si rientra.

f. m.