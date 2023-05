Lotta allo spaccio Dieci chili di droga in un nascondiglio nel baule dell’auto

di Federico Malavasi

Una macchina ferma da troppo tempo in un parcheggio e un odore sospetto. Due indizi che hanno portato la polizia di Stato a scoprire oltre dieci chili di droga nascosti in un’intercapedine tra i sedili posteriori e il bagagliaio della vettura. L’attività si è conclusa con l’arresto di un 23enne ferrarese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è comparso giovedì davanti al giudice per il processo per direttissima. Il tribunale ha convalidato l’arresto eseguito dalla squadra mobile e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Auto sospetta. L’ultimo colpo allo spaccio di droga in città è partito da una banale segnalazione. Siamo in una traversa di via Fabbri. In un parcheggio c’è una Citroen C 5 ferma da diversi giorni. Troppi per i residenti, che iniziano a insospettirsi. Parte la chiamata al 113 e sul posto arriva una volante. Da un primo controllo gli agenti si rendono conto che la macchina non è chiusa a chiave. Risalgono rapidamente al proprietario del veicolo (il 23enne finito sotto inchiesta) e poi decidono di dare un’occhiata all’interno. Una volta nell’abitacolo si accorgono immediatamente che qualcosa non va. Innanzitutto si rendono conto di un forte odore proveniente dall’interno del veicolo. Un ‘aroma’ che ricorda molto quello di hashish e marijuana. La seconda anomalia è un’inattesa difficoltà nell’abbassare i sedili posteriori. Un accertamento più approfondito porta alla luce la ragione di quello strano ‘blocco’. Gli agenti scoprono un ‘marchingegno’ con un pannello di legno che funge da intercapedine nel baule della Citroen. A quel punto, i sospetti iniziali iniziano a farsi più concreti. I poliziotti smontano il nascondiglio e trovano tutte le conferme che cercavano. Dall’intercapedine spuntano dieci chili tra hashish e marijuana. La droga viene immediatamente posta sotto sequestro e il proprietario dell’auto arrestato dagli investigatori della Mobile.

In aula. Il giorno dopo il 23enne compare in tribunale per l’udienza di convalida e fornisce al giudice la propria versione dei fatti. Riferisce di essersi intestato la macchina per fare un favore a due amici che, in cambio, gli avrebbero dato del denaro. Da quel momento, però, non avrebbe più saputo nulla della vettura. Né dove fosse parcheggiata né tantomeno che uso ne avessero fatto quelle persone, nel frattempo perse di vista. Come anticipato, per lui il tribunale ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma. L’udienza è stata poi rinviata a luglio per entrare nel vivo del procedimento. "Abbiamo chiesto un rinvio al giudice per svolgere indagini difensive e dare riscontro a quanto detto" ha affermato il legale del ragazzo, l’avvocato Gianluca Paparella.

Il bilancio. Il sequestro eseguito nei giorni scorsi si va ad aggiungere alle altre importanti operazioni portate a termine negli scorsi mesi dalla polizia di Stato. Nel corso delle varie operazioni, fanno sapere dalla questura, "sono stati sottratti al mercato oltre cento chili di droga, tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, con numerosi arresti". Un’attività finalizzata non solo a colpire lo spaccio al dettaglio, ma a individuare e "smantellare la rete di rifornimento di droga in città".