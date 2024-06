Lotta allo spaccio, due arresti a Lagosanto e Lido di Pomposa

Continua l’attività dei carabinieri della Compagnia di Comacchio per contrastare il traffico di droga. E nella sola giornata di giovedì hanno effettuato due arresti, quasi in contemporanea. Era pomeriggio, quando i militari della Stazione di Lagosanto, in pieno centro, hanno assistito in diretta allo spaccio di una dose di droga da parte di una vecchia conoscenza del posto. L’acquirente è stato fermato e trovato in possesso di quasi due grammi di cocaina; dunque, i carabinieri si sono recati subito a casa di un pregiudicato, un 59enne del posto, che avevano chiaramente riconosciuto. Durante la perquisizione, svolta col supporto di un’unità cinofila della Polizia Locale ‘Terre Estensi’, sono stati trovati oltre un etto di hashish, alcune dosi di cocaina e di eroina pronte per essere spacciate, metadone, oltre 4mila euro in contanti e tutto l’occorrente per confezionare droga. Il 59enne, quindi, è stato arrestato e posto ai domiciliari. La seconda operazione è stata invece condotta dai militari dopo aver notato un andirivieni sospetto in una palazzina di Lido di Pomposa. Dopo essersi appostati, hanno notato una persona entrare nell’appartamento e uscire subito dopo. Certi che si trattasse di uno scambio di droga, i carabinieri sono entrati nell’appartamento e hanno identificato un 35enne albanese incensurato. Sul tavolo della cucina hanno trovato quasi un etto di cocaina, 6mila euro in contanti, un bilancino di precisione e l’occorrente per confezionare dosi. Il Tribunale ieri ha convalidato gli arresti e condannato il laghese a 10 mesi di reclusione, mentre l’albanese è stato scarcerato con udienza a data da destinarsi.