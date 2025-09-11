Lotta allo spaccio in centro. Lancia la droga e scappa, in tasca mezzo chilo di ’erba’

Lancia un pacchetto di erba contro gli agenti, che lo stavano controllando, per distrarli e darsi alla fuga. Ma il gesto disperato di un pusher non ha sortito l’effetto desiderato: gli agenti lo hanno inseguito e, dopo pochi metri, lo hanno arrestato trovandogli addosso mezzo chilo di hashish. È accaduto l’altro giorno nel cuore della città: un 34enne tunisino è finito in manette perché ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, infatti, gli agenti delle volanti della questura e della squadra mobile hanno notato due stranieri che, a bordo di un’auto, stavano parlando con una terza persona appoggiata alla macchina. L’intuito della polizia che stesse avvenendo qualcosa, ha fatto scattare i controlli. L’uomo, appoggiato all’auto, è stato fermato dalle volanti e dalla squadra mobile. Subito ha mostrato di essere molto nervoso. Poi, per evitare la perquisizione, ha lanciato una pacchetto di erba in direzione degli agenti per distrarli e darsi alla fuga. La polizia, invece, lo ha inseguito e fermato trovandogli addosso, in un borsello, diciannove dosi di hashish pronte per la vendita. In totale si parla di 540 grammi di droga per un valore di circa 5mila euro. L’intuito degli agenti ha fatto la differenza: quando hanno visto la scena dell’auto, hanno capito che stava succedendo qualcosa. Forse uno scambio di droga, con l’obiettivo di rifornire i ’clienti’ della zona. Dopo l’arresto dello spacciatore, le indagini sono continuate a casa dell’arrestato. Qui non è stata trovata altra droga. L’uomo probabilmente ha un nascondiglio nelle immediate vicinanze. È uno dei tanti escamotage che usano gli spacciatori affinché le forze dell’ordine non scoprano le scorte di droga. Il 34enne , inoltre, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato condotto alle camere di sicurezza della Questura di Ferrara, in attesa della convalida dell’arresto. Cosa che è avvenuta ieri con il giudice che ha disposto la misura dell’obbligo di dimora con divieto di uscire dall’abitazione dalle 19 alle 7. I controlli serrati da parte delle volanti della questura e della squadra mobile continueranno come di consueto anche nei prossimi giorni. Soltanto così si possono assestare duri colpi al fenomeno dello spaccio, che coinvolge anche i giovanissimi. La questura è in prima linea per bloccare sul nascere il traffico di sostanze stupefacenti nel centro e periferia della città.

Matteo Radogna