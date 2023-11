Lotta allo spaccio in Gad. Calci e gomitate all’agente. Pusher finisce in manette

Cerca di sfuggire a un controllo e per farlo colpisce un agente con una gomitata e un calcio al volto. È stata una giornata movimentata quella di giovedì per gli agenti delle volanti i quali, al termine di un rocambolesco inseguimento, sono riusciti a bloccare e arrestare uno spacciatore. Il motivo della sua fretta di scappare è stato sin da subito chiaro: addosso aveva cinque involucri contenenti hashish. Al giovane nigeriano sono quindi stati contestati lo spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale. Tutto si è verificato nel pomeriggio di giovedì. Le pattuglie delle volanti (coordinate dal commissario Rodolfo Trombetta) hanno notato un gruppo di stranieri che gironzolava dalle parti di via Ortigara. Quando si sono avvicinati per controllarli, uno di loro è fuggito correndo in direzione stazione. Gli agenti hanno quindi lasciato l’auto sul posto e si sono messi all’inseguimento a piedi. Dopo qualche centinaio di metri di corsa, sono riusciti a raggiungere il fuggiasco in piazzetta Castellina. Il giovane, però, non ne voleva sapere di arrendersi. Ha infatti reagito con violenza, cercando di divincolarsi e colpendo un poliziotto prima con una gomitata e poi con un calcio al volto. La prontezza e la rapidità degli agenti hanno però permesso di neutralizzare il giovane al quale – non senza fatica – sono state strette le manette ai polsi. La successiva perquisizione ha poi permesso di rinvenire la droga che portava con sé. L’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina in tribunale. L’imputato ha patteggiato cinque mesi di reclusione (pena sospesa) e 688 euro di multa.

L’operazione condotta l’altro ieri, fanno sapere dalla questura, "è anche il risultato del piano di controllo del territorio che ha visto in questi ultimi due anni impiegate due pattuglie della polizia di Stato costantemente in zona Gad negli orari 814 e 1420, per un totale di circa 600 equipaggi impiegati, oltre ai servizi straordinari con il reparto prevenzione crimine, con tre pattuglie per quadrante di servizio su tre giorni alla settimana. L’attività ha permesso di identificare oltre 28mila persone". Ma non è tutto. Il lavoro di contrasto allo spaccio di strada si affianca al sequestro di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti da parte della squadra mobile, che ha portato a sottrarre al mercato circa 110 chili di droga nell’arco di due anni.

f. m.