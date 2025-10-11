Lotta allo spaccio in zona Gad. Droga in tasca e in camera. Due pusher finiscono nella rete

Ancora un colpo allo spaccio in zona Gad. Stavolta, però, i pusher finiti nella rete dei carabinieri sono stati due. Il tutto è accaduto nella mattina di giovedì. Una pattuglia della sezione Radiomobile dell’Arma, impiegata nei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, stava percorrendo viale IV Novembre quando ha notato un soggetto che ha attirato l’attenzione dei militari, che si sono fermati per alcuni accertamenti. Durante le operazioni di identificazione l’uomo, un 40enne di origine nigeriana ha iniziato a dimostrare uno strano nervosismo. I carabinieri, ulteriormente insospettiti dalla situazione, hanno così deciso di sottoporlo a perquisizione. Una scelta che ha dato i propri frutti. Lo straniero è stato infatti trovato in possesso di tre palline di cellophane contenenti cocaina, oltre a ulteriori due palline contenenti eroina nascoste tra i vestiti. Una volta ottenuto l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale Terre Estensi, l’attività investigativa dei militari si è spostata nell’abitazione dell’uomo. Il sospetto era che potesse nascondere dell’altra sostanza proibita.

E anche in questo caso, l’intuizione investigativa degli uomini dell’Arma è stata azzeccata. All’interno della camera da letto, che il 40enne condivide con un connazionale di trent’anni, i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente nascosta nel comodino del coinquilino: 5,9 grammi di cocaina, 12,9 grammi di eroina e materiale per il confezionamento delle dosi. Ma non era finita lì. In cucina sono stati infine rinvenuti altri undici grammi e mezzo di eroina. Entrambi gli stranieri sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trattenuti nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri. Nella mattinata di ieri, il tribunale ha convalidato l’arresto eseguito dai militari, disponendo l’obbligo di firma quotidiano alla stazione carabinieri competente per territorio per entrambi i soggetti.

