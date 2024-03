Lotta allo spaccio. Sorpreso con hashish, coltello e bilancino. Preso in zona Baluardi

A spasso in zona Baluardi con un panetto di hashish. A scovarlo sono stati gli agenti delle volanti, che non ci hanno messo molto a stringergli le manette ai polsi. È l’ultimo colpo allo spaccio in una fetta di centro che, insieme al Gad, rappresenta una delle storiche piazze si spaccio della nostra città. Un’area da tempo nel mirino della questura con appositi servizi proprio per contrastare il mercato degli stupefacenti lungo quel tratto di mura già più volte teatro di attività illecite.

Ma veniamo ai dettagli dell’ultima cattura. Tutto è accaduto nella giornata di domenica. Gli uomini delle volanti hanno notato un soggetto sospetto e hanno provveduto a controllarlo. Il fiuto investigativo degli agenti ha colto nel segno. L’uomo aveva un ‘panetto’ di hashish, per un peso complessivo di circa settanta grammi. Oltre alla sostanza proibita, i poliziotti hanno rinvenuto anche un coltellino, verosimilmente utilizzato per tagliare i pezzetti di ‘fumo’ da vendere. Ma agli uomini della questura tutto questo non è bastato. Il passaggio successivo è stato infatti a casa del fermato. Qui hanno trovato un bilancino di precisione, altro indizio che depone verso l’ipotesi di spaccio. Al termine dell’attività, il soggetto è stato arrestato. Conclusi gli accertamenti del caso, ne è stata disposta la liberazione da parte del pubblico ministero di turno.

L’arresto dell’altro giorno è ulteriore conferma di come l’attenzione sul mercato della droga sia alta. Soprattutto nell’area di via Baluardi, storicamente controllata da pusher di nazionalità tunisina e seconda per ‘giro d’affari’ solo alla zona della stazione. Sono diverse le attività investigative messe in moto su quell’area, anche e soprattutto a seguito di segnalazioni di residenti che segnalano da tempo problematiche di degrado e microcriminalità. Sempre nella zona, il 20 febbraio furono catturati altri due pusher con quasi un chilo di stupefacenti, alcuni in uno zainetto e altri nascosti in casa. Nella rete finirono due stranieri di 26 e 41 anni, sorpresi mentre si allontanavano da un’abitazione indicata come sospetta.

Non si ferma, dunque, l’impegno della polizia di Stato che, sotto il coordinamento della procura, opera costantemente sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti. L’ultima operazione portata a termine si va ad aggiungere e si colloca nel solco dei risultati ottenuti nel 2023, anno in cui sono stati sequestrati 75 grammi di cocaina, oltre sei chili di eroina, 45 chili di hashish e circa 6 chili di marijuana. Tutta droga che è stata tolta da un mercato che si dimostra ancora molto florido.