Lotta allo spaccio. Sorpreso con la droga, sconterà la condanna facendo beneficenza

FERRARA

Da venditore di morte a lavoratore a sostegno degli ultimi. Un cambio di prospettiva netto quello stabilito dal tribunale per un giovane pusher nigeriano. La pena rimediata per aver spacciato droga la sconterà infatti facendo del bene al prossimo. Quella emessa ieri mattina dal giudice è una sentenza che applica la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in caso di condanna alla reclusione non superiore a tre anni, una possibilità prevista dalla riforma Cartabia. Così, un pusher arrestato dalla polizia locale con oltre 120 dosi tra eroina e cocaina trascorrerà le sue giornate a fare servizio in un ente caritatevole del territorio. E non si tratta di una manciata di giorni. La pena detentiva ‘convertita’ ammonta infatti a un anno e quattro mesi, per un totale di 960 ore di lavori di pubblica utilità. A questo si aggiunge poi una multa da duemila euro, quest’ultima rimasta tale.

Il caso definito ieri in aula è iniziato con un arresto eseguito dalla polizia locale a fine settembre. Quando venne sorpreso, il pusher aveva in tasca giusto il necessario per accontentare la clientela. Nel suo appartamento nascondeva però oltre cento dosi di droga già pronte per essere immesse sul mercato. Gli agenti lo avevano pizzicato in via degli Ostaggi durante un servizio in borghese con il supporto del Nucleo anti degrado e del fiuto delle unità cinofile. Il giovane fu visto proprio nell’istante in cui passava a un cliente una dose di eroina in cambio di 15 euro. Dopo il fermo, una perquisizione dell’appartamento dello spacciatore in via Accorsi permise di trovare il resto della droga, 124 dosi di stupefacente già preconfezionate – 87 dosi di cocaina e 32 di eroina –, oltre a banconote di piccolo taglio per una somma complessiva di 320 euro (denaro ritenuto frutto dell’attività illecita). Droga e soldi furono posti sotto sequestro mentre lo spacciatore, pluripregiudicato anche per reati analoghi, venne arrestato e accompagnato nelle celle della caserma di via Tassoni. Qui il ragazzo aveva addirittura tentato di simulare un malore, per cui era stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cona dove, dopo gli accertamenti, fu dimesso senza prognosi. Nei giorni successivi all’arresto il giovane straniero comparve in tribunale per il processo per direttissima, conclusosi ieri con il patteggiamento della pena, poi convertita nei lavori di pubblica utilità.

Federico Malavasi