Lotta allo spaccio. Zaino e appartamento pieni di eroina e ‘coca’. Due pusher in manette

Il primo lo hanno visto uscire di casa a piedi. Il secondo, poco dopo, in bicicletta. Entrambi avevano uno zainetto sulle spalle e si muovevano frettolosamente e con fare circospetto. Troppo per gli agenti della squadra mobile, che già avevano puntato gli occhi su quell’edificio a seguito di ripetute segnalazioni di ‘strani giri’. I sospetti dei poliziotti hanno trovato conferma poco dopo quando, dopo aver fermato i due soggetti, li hanno trovati in possesso di quasi un chilo tra eroina e cocaina. Per entrambi sono scattate le manette. Nella rete della polizia sono finiti due nigeriani di 26 e 41 anni, ora accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per capire meglio ci contorni dell’operazione bisogna fare un passo indietro fino alla giornata di martedì. Gli investigatori della Mobile stanno svolgendo un servizio antidroga nella zona tra piazza Travaglio/via Baluardi e l’inizio di via Bologna, storiche piazza di spaccio in mano ai pusher nordafricani. Durante un appostamento davanti a uno stabile notano un uomo uscire dal cancello della palazzina con uno zaino sulle spalle. Una volta in strada, lo straniero si allontana frettolosamente, direzione stazione. I poliziotti lo seguono senza perderlo di vista. Giunto allo scalo, viene fermato e controllato. L’uomo non ha documenti con sé e sin da subito si mostra poco propenso a collaborare. Il passaggio successivo è quindi in questura dove viene perquisito. Dallo zaino spuntano sessanta ovuli di eroina e cocaina, per un peso complessivo di sei etti e mezzo. Oltre alla droga aveva anche duecento euro in contanti, verosimile provento di spaccio, e un cellulare.

Visto il risultato, gli agenti decidono di proseguire con l’appostamento, immaginando che in casa potesse esserci altra sostanza proibita. E non devono aspettare molto per averne conferma. Poco dopo, infatti, un secondo uomo esce dallo stesso cancello e si è allontana in bici. Anche lui ha uno zaino in spalla. Viene fermato poco più avanti e addosso gli vengono trovati due cellulari e 1.200 euro in contanti. A quel punto, la Mobile chiude il cerchio entrando in casa. Viste le circostanze, il sospetto di essere davanti a un deposito di stupefacenti era più che fondato. Anche in questo caso, il fiuto investigativo dei poliziotti coglie nel segno. Nella stanza utilizzata dal secondo individuo fermato, gli agenti trovano altri 230 grammi di eroina, già suddivisi in venti ovuli, oltre a cinquemila euro in contanti.

Al termine degli accertamenti, i due stranieri vengono arrestati e accompagnati in carcere. Nella giornata di oggi compariranno in tribunale per l’udienza di convalida. La droga è stata posta sotto sequestro. La cattura non pone fine all’attività degli investigatori della questura. Le indagini continuano per ricostruire la filiera della droga, al fine di individuarne la provenienza e di risalire ad eventuali altri complici nell’attività di spaccio. Oltre ovviamente a capire a chi era destinato quel carico di droga.