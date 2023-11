Lotta al granchio blu, allo stadio 40mila pescatori "Fermiamo l’alieno"

Ferrara, 25 novembre 2023 – Si gonfiava la rete della porta dello stadio Cavallari, a Porto Tolle (Rovigo, Veneto) di rabbia quando l’eterna rivale, l’Adriese, insaccava il gol che assegnava partita e derby. Rabbia sugli spalti, questa volta ad essere sconfitta non è la fede nel pallone – nelle lagune ancora così forte –, ma un intero comportato che rappresenta la vita per migliaia di famiglie. Da una parte e dall’altra del fiume Po, perché il mare è uno solo, unisce.

Due regioni e due province (Emilia e Veneto, Ferrara e Rovigo) si uniscono per fare fronte comune contro il granchio blu. Perché comune è la disperazione di questi uomini e donne di mare che hanno visto scivolare tra le dita come acqua il futuro di un mondo, fatto di vongole e cozze, sacrifici per guardare al domani con in tasca soldi sacrosanti, quelli che vengono dal lavoro. In pochi mesi cancellato quello che era stato costruito in 40 anni, quando venne introdotta la prima vongola. Era la filippina, che qui trovò una seconda casa. Il giorno della protesta sarà giovedì 30 novembre, alle 14, allo stadio Umberto Cavallari in viale Giuseppe di Vittorio, Porto Tolle (Rovigo). L’annuncio della manifestazione ieri mattina durante l’incontro nella sede della camera di commercio. Drammatico già il titolo. Emergenza granchio blu: quale futuro per i pescatori del Delta del Po?. Al tavolo i sindaci Marika Bugnoli (Goro) e Pierluigi Negri (Comacchio), i presidenti dei consorzi, rappresentanti dell’Alleanza delle cooperative italiane, il vicepresidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni. All’ordine del giorno, l’assemblea pubblica convocata per il 30 novembre a Porto Tolle. Ma all’ordine del giorno ormai da mesi è l’invasione del granchio blu che con le sue tenaglie si è mangiato le vongole e le speranze di tante famiglie e tre paesi, Goro, Comacchio e Porto Tolle. "Il crostaceo ha distrutto la quasi totalità del seme di vongola verace, è stata quasi azzerata l’attuale produzione, compromessa quella futura. Il comparto rappresenta il futuro per 1700 pescatori, partite iva che sono senza lavoro, un’emergenza sociale", le parole di Marika Bugnoli. Goro, 3.450 abitanti, 1300 pescatori. Quegli allevamenti sono la vita, come lo sono a Comacchio. "Si parla – commenta Pierluigi Negri – per la provincia di Ferrara di 1.700 addetti, 57 cooperative, che già dall’estate hanno visto ridursi drasticamente produzione e fatturato, con il rischio, nel 2024, di non essere in grado di onorare gli impegni finanziari contratti dalle imprese e dalle famiglie".

Rabbia ma anche strategie, per cercare di uscire dalla morsa delle chele. E’ stato costituito un comitato tecnico interregionale sull’emergenza granchio blu nell’area del Delta del Po. Il primo passo sarà l’assemblea allo stadio, tutti i pescatori saranno lì. Da Comacchio a Scardovari. Pescatori che sono i primi testimoni e vittime di quello che sta succedendo tra quelle acque che fino a qualche mese fa erano fonte di ricchezza. "Gli interventi delle istituzioni non sono sufficienti – denuncia Massimo Genari, presidente di ConUno – senza adeguati ristori e senza l’attivazione di misure straordinarie ci saranno gravi ricadute sociali ed economiche sulle imprese e sulle famiglie. I pescatori non saranno più nelle condizioni di continuare a pescare i granchi, che continueranno a proliferare in modo incontrastato". Dal tavolo è stata ribadita con forza la richiesta di dichiarare lo stato di calamità nazionale. "La commercializzazione del granchio – interviene Francesco Farinelli del Consorzio Tre Ponti – non è sufficiente a compensare la perdita per il calo drastico delle vongole. Il prezzo di vendita è troppo basso e i costi di lavorazione troppo alti". In 40mila allo stadio, per cercare di ribaltare le sorti di una partita dal risultato che sembra già segnato.