Lotta senza quartiere al caporalato. Il sindaco fa sgomberare un alloggio

Il sindaco Dario Bernardi ha emesso un’ordinanza di sgombero per un immobile in corso Vittorio Emanuele II, attuata nei giorni scorsi. Al momento dello sgombero l’immobile, occupato fino a poco prima, era fortunatamente libero: lo sgombero però ne impedisce l’utilizzo e l’accesso, fino alla messa a norma e sistemazione idonea dei locali e dell’area del cortile con una attività edilizia regolare.

La storia recente di questo immobile è fatta di carenze dal punto di vista edilizio e degli impianti, di ospitalità non comunicate e di persone ospitate in condizioni non idonee, di cantieri più o meno abusivi, di ordinanze non rispettate. Insomma un vero caos, nel quale abbiamo faticosamente messo ordine.

"La lotta a pratiche illecite di gestione degli alloggi, della manodopera e di caporalato, fatta in condivisione e collaborazione con le forze dell’ordine e anche assieme alle comunità straniere, per noi riveste priorità assoluta – afferma il sindaco Bernardi - Non sempre ci sono i presupposti per uno sgombero, per intenderci non basta il semplice sovraffollamento: voglio però dare la misura del fatto che sull’edilizia e sulle idoneità degli alloggi non si scherza, ci sono temi di sicurezza e dignità non negoziabili.

L’incremento dal 13% al 100% dei controlli sulle idoneità alloggiative è un risultato importante; continueremo a monitorare le ospitalità, auspicando una stretta delle leggi nazionali e ad approfondire le questioni di anagrafe e residenza con molta attenzione. Ringrazio per il grande supporto e per il lungo lavoro gli uffici del servizio edilizia dell’Unione, il nostro ufficio tecnico e la Polizia Locale".

Franco Vanini