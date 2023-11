Lotto, due vittorie in una settimana

Qual è la probabilità di realizzare un terno secco al lotto? Una su 11748. Qual è la probabilità che due sorelle realizzino lo stesso terno, giocando sulla stessa ruota, la settimana successiva alla prima vincita? La statistica direbbe sempre una su 11748, ma l’evento risulterebbe comunque più unico che raro. A Bondeno invece l’evento si è ripetuto proprio nell’estrazione di giovedì scorso a distanza di una sola settimana dalla prima vincita. Sul nostro giornale di ieri infatti abbiamo raccontato della vincita di 4600euro totali con i numeri 20, 9 e 90 sulla ruota Nazionale realizzata il 2 novembre nella ricevitoria della "scaletta" di Clara Bellodi, da due sorelle abituali giocatrici e l’estrazione degli stessi numeri si è replicata, sulla stessa ruota, proprio nell’estrazione di giovedì scorso, regalando ulteriori 4600 euro alle fortunate giocatrici che avevano scommesso un euro sull’uscita di ambo e 50 centesimi sul terno. "Un evento non impossibile ovviamente – ci spiega la titolare Clara Bellodi – ma che non ho mai visto realizzarsi in tanti anni di attività della mia ricevitoria. E’ innegabile che la cosa è sembrata subito eccezionale e ha riempito di soddisfazione le mie clienti. Anche le cose impensabili possono succedere". "Le vincitrici ci tengono a restare nell’anonimato – sottolinea Bellodi – ma sono rimaste ovviamente sorprese da quanto successo. Era da tanto tempo, mi hanno confidato, che non realizzavano una vincita e forse adesso sono state ripagate".

Lauro Casoni