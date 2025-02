’Love Walk’ al Castello. La camminata dell’amore

Una camminata di beneficienza a favore di Ado e per festeggiare San Valentino. Si tratta dell’ottava edizione della ‘Love Walk’, la camminata non competitiva organizzata da Fondazione Ado e FEshion Eventi con la collaborazione di Confagricoltura e il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. L’appuntamento è per domenica alle 10 in piazza Castello, da dove partirà la camminata benefica di 5 chilometri sulle Mura Estensi. Il programma è stato illustrato ieri nella residenza municipale dall’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti, dalla presidente della Fondazione Ado Gisella Rossi, dalla responsabile di Feshion Eventi Alessandra Scotti e da Gian Marco Duo, funzionario di Confagricoltura. "A Ferrara – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti - non è più San Valentino senza la Love Walk, una manifestazione a scopo solidale che anno dopo anno continua a crescere nell’apprezzamento dei partecipanti. I motivi principali per cui esserci sarà importante sono almeno due. Abituarsi a svolgere ogni giorno almeno 30 minuti di attività fisica aiuta a prevenire l’insorgenza di patologie gravi, anche in ambito oncologico. Chi percorrerà i 5km, inoltre, sosterrà con il proprio contributo la Fondazione Ado e la preziosissima attività che svolge con enormi competenze sul territorio". Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Ado che si occupa da anni di fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei familiari. " la Love Walk è anche un’occasione - ha confermato Gisella Rossi - per sostenere la Fondazione Ado che facendo assistenza domiciliare oncologica gratuita e avendo due hospice, a Ferrara e Codigoro, che ospitano circa 24 pazienti sempre in maniera gratuita, ha la necessità di un aiuto da parte della cittadinanza".

Mario Tosatti