Love walk sulle mura. Trecento in marcia per l’evento benefico

La Love Walk, la camminata di beneficienza a sostegno della Fondazione Ado e per festeggiare San Valentino, è stata un successo con quasi 300 persone. L’appuntamento si è svolto domenica mattina con ritrovo in piazza Castello, da dove è partita la camminata benefica di cinque chilometri sulle mura estensi. "Un ringraziamento speciale – hanno detto gli organizzatori – ai nostri preziosi collaboratori, che con il loro supporto hanno reso tutto questo possibile, ovvero, FEshion Eventi, Confagricoltura, Paf e Comune. E un grazie di cuore a tutti i partecipanti: la vostra energia, il vostro entusiasmo e il vostro sostegno ci dimostrano ancora una volta quanto sia grande il cuore della nostra comunità". Il percorso della camminata che è partito da piazza Castello, proseguendo per viale Cavour fino a viale Belvedere per salire sulle mura fino alla Porta degli Angeli, poi in corso Ercole I d’Este fino ad arrivare di nuovo ai piedi del Castello.

m. t.