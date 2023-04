Lubambo e Pinheiro al Torrione Quando il jazz si colora di samba

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore), in occasione dell’ultimo appuntamento di stagione firmato Crossroads & Ferrara in jazz, Romero Lubambo e Chico Pinheiro, due dei più importanti e virtuosi chitarristi brasiliani, incrociano le rispettive sei corde confrontandosi su un territorio, quello del jazz-samba, dove sono entrambi considerati i massimi esponenti delle rispettive generazioni. Che sia jazz brasiliano vero e proprio, bossa nova o la via di mezzo del jazz samba, poco cambia: Romero Lubambo e Chico Pinheiro non hanno rivali in questi stili musicali. Il loro duo si basa su un interplay dagli intrecci mozzafiato, su volate improvvisative dalle diteggiature strabilianti. Il repertorio non ha confini: da Jobim e tutto quanto fa Brasile a Henry Mancini, Sting, Michel Legrand, Wayne Shorter, i Beatles. Romero Lubambo è nato a Rio de Janeiro nel 1955 ma dal 1985 risiede a New York. Ha suonato accanto ai massimi esponenti del jazz internazionale. Nato e cresciuto a São Paulo, Chico Pinheiro ha dimostrato un talento precoce: a quattordici anni era già un turnista. La sua carriera da leader prende il via nei primi anni Duemila: vince per tre volte il referendum di DownBeat come miglior chitarrista emergente.