Luca Formigoni vince il premio ’Wella’ degli acconciatori

Il portuense Luca Formigoni ha vinto il concorso nazionale promosso da Wella per valorizzare i giovani acconciatori. Ha superato una dura concorrenza: "Dapprima ho passato la selezione regionale – racconta la sua avventura professionale – successivamente una selezione a Milano, infino ho vinto la finale a Roma. Come tutti i concorrenti ho presentato un progetto originale, che consisteva nel taglio e colore dei capelli di una modella. E’ stata una bella soddisfazione e una gratificazione professionale, spera possa rappresentare una passaggio di crescita". Wella è un gruppo industriale tedesco specializzato nel settore della cosmetica, in particolare nella cura dei capelli, nello styling e nei coloranti venduti a privati e parrucchieri. Luca Formigoni ha 27 anni, da otto è acconciatore di Rosa Equipe, celebre per prendersi cura delle acconciature delle candidate di Miss Italia, la titolare ha ricevuto riconoscimenti anche dal comune di Portomaggiore. Luca Formigoni oltre ad essere un acconciatore di talento è anche un bravo calciatore, centrocampista della Portuense, squadra di cui è capitano.

Franco Vanini