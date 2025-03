Luca Palazzi nuovo presidente dell’Avis Bondeno

Luca Palazzi è il nuovo presidente di Avis Bondeno. E’ stato eletto all’unanimità lunedì sera, tra scrosci di consensi per una candidatura fortemente sostenuta dall’ex presidente Mario Sforza, anima dell’Avis, che ha dedicato, e continuerà a farlo ancora adesso da vice presidente, tutta la sua vita all’associazione dedicando ben cinque mandati, tantissimo tempo e una missione che ha innalzato l’Avis di Bondeno portandola a risultati di eccellenza.

Valori che uniscono le donazioni all’impegno nello sport, nella vita sociale e nei momenti di socializzazione e incontro del paese. Perché l’Avis, capace di riunire negli eventi che riesce a creare, i valori della solidarietà, dello sport, di stili di vita corretti, dell’incontro con i giovani e per i giovani, a Bondeno è una realtà consolidata che sa sempre innovarsi, riconosciuta, stimata, credibile.

Mario Sforza è riuscito in tutto questo e, in queste settimane, anche a convincere Luca Palazzi che ha voluto accanto per quattro anni come vicepresidente, ad un passaggio di testimone. "Il 3 marzo è una data indelebile – scrive Palazzi che ha perso la madre Claudia, infermiera dell’ospedale e volontaria, qualche anno fa in un terribile incidente stradale – . Il compleanno di mia madre. Nulla è un caso. Dedico a mia madre, donatrice e generosa volontaria Avis, la fiducia che Avis mi dona".

In termini numerici, gli iscritti al 31 dicembre scorso erano 453, dei quali 424 donatori, 7 collaboratori donatori e 22 non donatori.