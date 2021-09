Ferrara, 5 settembre 2021 - Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il muretto di una casa ad Ariano Ferrarese. Un urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Il cuore di Luca Passarella, 36enne di Berra, ha cessato di battere all’improvviso, alle 16 di un sabato pomeriggio di fine estate. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Gli agenti della polizia locale del Delta hanno lavorato a lungo per ricostruire i dettagli della tragedia. Per ora sul campo ci sono solo ipotesi. È possibile che il motociclista abbia perso il controllo della sua Suzuky per evitare un ciclista che percorreva la stessa carreggiata. Potrebbe dunque essere sbandato nel tentativo di evitarlo o sorpassarlo. Ma a darne conferma o smentita potranno essere solo i rilievi degli agenti.



Di certo rimangono i fotogrammi di una tragedia. L’ennesima croce che segna le strade di una provincia che già nelle scorse settimane ha preteso un pesante tributo di sangue. Sono le 16 di ieri. Passarella sta percorrendo la Provinciale 12, che collega il territorio di Riva del Po con Ariano Ferrarese. Quando arriva all’altezza dell’abitato della frazione mesolana succede qualcosa. All’incrocio con via Bonamico incontra un ciclista. Si tratta di un 72enne che vive nel paesino sul Po. Per ragioni ancora al vaglio della polizia locale, il centauro perde il controllo della sua moto. Nello schianto rimane coinvolta anche la bici, forse urtata dalla Suzuky. L’anziano viene sbalzato sull’asfalto. Il motociclista, invece, piomba contro il muretto di una casa di via Bonamico. L’impatto è terribile e il 36enne muore sul colpo.



La macchina dei soccorsi si muove rapidamente. Sul posto arrivano i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Tentano di rianimare Passarella ma per lui non c’è nulla da fare. Meno gravi le condizioni del ciclista che, nonostante la botta, all’arrivo del personale sanitario è cosciente. Dopo essere stato medicato sul posto viene caricato in elicottero e trasportato all’ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverato. Ha riportato alcune brutte lesioni ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla Provinciale, rimasta chiusa per il tempo necessario a ultimare le operazioni di soccorso, gli agenti della polizia locale (supportati dai carabinieri della compagnia di Comacchio per la viabilità) hanno lavorato fino a sera per cercare di ricostruire i contorni dell’ennesima tragedia della strada.