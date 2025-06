Luca Rambaldi sfiora il podio agli Europei di canottaggio a Plovdiv

Luca Rambaldi ad un passo dal podio europeo. Nella mattinata di ieri si sono conclusi a Plovdiv (Bulgaria) gli europei di canottaggio, dove l’atleta ferrarese è stato protagonista con l’equipaggio azzurro del quattro di coppia. Nella finalissima il quattro di coppia maschile (Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili), rimasto indietro nella prima metà gara prima di avviare una generosa rimonta, è arrivato quarto al traguardo, preceduto da Gran Bretagna, Olanda e Polonia. Gli azzurri non sono riusciti nella loro gara a esser incisivi nei primi 1000 metri. Grande generosità e voglia di Luca Rambaldi e tutto l’equipaggio, alla ricerca di una insperata rimonta con sorpasso prima della Spagna e poi della Germania. Al traguardo Gran Bretagna si laurea campione d’Europa con il tempo finale di 1.68 sull’Olanda, precedendo nell’ordine 1.74 sulla Polonia e 3.14 sulla barca azzurra di Sartori, Rambaldi, Panizza e Gentili, che si deve accontentare del quarto posto, vedendo svanire la medaglia europea. Il ferrarese Luca Rambaldi, quindi, chiude un europeo iniziato sotto i buoni auspici e risultati convincenti, come confermato nelle gare di avvicinamento alla finale. Nello specifico nelle acque bulgare, dopo le semifinali di venerdì mattina, l’Italia è riuscita a qualificare anche il quattro di coppia maschile (secondo), dove è presente Luca Rambaldi. La gara del quattro di coppia maschile, dopo le miglior tempo di tutte le batterie, si era piazzato secondo dietro la Polonia. Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Andrea Panizza e Giacomo Gentili si sono qualificati agevolmente in una semifinale dove i polacchi hanno spinto molto forte sin dalla partenza e la Spagna è terza. Una prova, che faceva ben pensare per una conquista di un podio nella finalissima, che nonostante una buona seconda parte di gara non è arrivato. Si chiudono gli Europei Assoluti di Plovdiv (Bulgaria), con cinque medaglie per l’Italia, un primo atto internazionale del quadriennio della nazionale guidata dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici. Ora per il canottaggio azzurro sarà impegnato a breve in una tappa di Coppa del Mondo e, dopo tre mesi, i Mondiali di Shanghai.