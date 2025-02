Luca Ward in scena al teatro Barattoni

"Il talento di essere nessuno", è lo spettacolo che porta in scena domenica 16 alle 21 nel Teatro "Barattoni" di Ostellato Luca Ward, doppiatore tra i più celebrati, è stato la voce di Pierce Brosnan, Hugh Grant, Samuel Jackson e Russel Crow, indimenticabile nel "Gladiatore" nell’invocazione "al mio via, scatenate l’inferno". Luca Ward è stato tutti, nessuno e centomila: nel suo spettacolo racconterà del rapporto viscerale che ha con il mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non ultimo del suo trascorso intimo e personale.