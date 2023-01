"Luce e gas, bollette da incubo Con le famiglie contro la stangata"

di Ruggero Veronese

È un’emergenza ormai conclamata quella del caro bollette che nell’ultimo anno, e in particolare dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino, ha portato a rincari senza precedenti nel costo della vita degli italiani. Rincari che pesano soprattutto quando si tratta di pagare le bollette di luce e gas, e che si stanno rivelando un pesantissimo dazio per l’economia ferrarese. Ne è convinto il presidente dell’associazione Ferrara Cambia (nonché assessore ai lavori pubblici) Andrea Maggi, che ha lanciato insieme alla Lega dei Consumatori un servizio informativo e di assistenza per le famiglie ferraresi che si trovano a che fare con repentini e talvolta addirittura immotivati aumenti dei costi delle utenze.

"Purtroppo ci sono fasce sempre più numerose di cittadini – afferma Maggi entrando nel merito dell’iniziativa – che devono lottare quotidianamente non solo contro rincari fuori scala delle utenze, ma anche contro numerosi tentativi di truffa, fatti anche telefonicamente, che colpiscono soprattutto le persone più anziane. Quindi ci siamo messi a disposizione della città per mettere insieme le nostre competenze e offrire un punto informativo gratuito e accessibile a tutti". Il servizio consiste di fatto in uno sportello della Lega dei Consumatori aperto nella sede delle Assicurazioni Generali di via Baluardi, accessibile anche per via telematica e che offrirà un primo incontro gratuito a chi si trova in difficoltà di fronte ai rincari, o che sospetta di essere vittima di errori nei conteggi o addirittura di raggiri. Come nel caso di "una signora ferrarese - riferisce il presidente della Lega dei Consumatori Enrico Scarazzati - che aveva ricevuto una bolletta da 14mila euro, che le ha fatto passare le festività in uno stato di enorme preoccupazione anche perché, provando a chiamare il proprio fornitore, non ha ricevuto alcuna assistenza. Ma quando ci siamo occupati personalmente del suo caso, abbiamo visto che la ragione di un tale aumento dei costi era il contatore difettoso". Insomma: se già il caro bollette di per sé rappresenta un grave problema, la situazione rischia davvero di precipitare se le aziende non vigilano in maniera adeguata sulla qualità e l’affidabilità dei servizi che erogano. "A essere più esposte ai rischi sono le persone anziane - afferma Scarazzati -, che a volte non hanno gli strumenti per rendersi conto delle anomalie. In situazioni come questa spesso c’è chi soffre in silenzio e paga le bollette prima di andare a fare la spesa. Per questo motivo è importante mettersi a disposizione per offrire un chiarimento a chi ne ha bisogno". A fare da partner all’iniziativa sono le Assicurazioni Generali di via Baluardi, dove sarà attivo il servizio, e l’agenzia di comunicazione Delta Commerce, che curerà il versante online con l’apertura del sito ferraraconsumatori.it. "Dopo la crisi economica, la pandemia e la guerra – afferma il titolare dell’agenzia di assicurazioni Giancarlo Bechicchi – era fondamentale dare una risposta pratica per dimostrare di essere vicini ai consumatori".