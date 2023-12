Luce e gioia anche per noi

Di luce, gioia, ricchezza, condivisione, pace e vita abbiamo bisogno anche noi, oggi. Di una luce che non siano le luci lungo le strade, vestite a festa, ma di una luce che ci aiuti a discernere, a scegliere e a camminare insieme. Di una gioia che non sia frutto solo del divertimento, ma che diventi serenità in famiglia e sul lavoro, per la ricchezza degli incontri. Di una ricchezza che non sia solo più denaro, ma valorizzazione dei beni comuni, riconoscenza delle diversità, rispetto. Di una condivisione che vinca l’egoismo e diventi partecipazione, cooperazione, sviluppi “la capacità quotidiana di allargare… la cerchia” (Fratelli tutti, 97). Di una pace non solo in Ucraina e in Medio Oriente, in particolare in quella striscia di Gaza oggi ridotta a un cumulo di macerie, ma anche nelle nostre famiglie, spesso lacerate da conflitti interni, da violenze su donne e minori che si fanno sempre più numerose, da conflitti ideologici che minano la verità e la tutela dei diritti. Di una vita che chiede sempre più tutela per le persone (dai bambini che muoiono per l’interruzione di una gravidanza, ai bambini, uomini e donne che muoiono in mare, dalle persone che si tolgono la vita alle persone a cui noi togliamo la vita). È un Natale di fraternità quello che desidero augurare a tutti quest’anno: un Natale che rigeneri le relazioni nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nei luoghi di lavoro, nella scuola, nella città per costruire un mondo fraterno: una “fraternità aperta – ha scritto Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti -, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita” (F.T.1). Non tradiamo questa fraternità che il Natale ci insegna e ci invita a costruire. Auguri fraterni: agli uomini e alle donne delle istituzioni, agli insegnanti e agli studenti, agli imprenditori e lavoratori, ai genitori, ai presbiteri e ai diaconi, ai consacrati. Ai malati in casa e negli ospedali o nelle residenze di cura, alle persone sole, ai detenuti e agli agenti della nostra casa circondariale.

arcivescovo

di Ferrara-Comacchio*