‘Luce’ in sala Estense. Alienazione e futuro di un’operaia in fabbrica. L’incontro con i registi

Il Cinema Boldini in sala Estense accoglie ‘Luce’, un’opera che attraversa il confine sottile tra realtà e immaginazione, tra lavoro e desiderio, tra costrizione e libertà. Stasera alle 21, la proiezione sarà un’occasione speciale: in sala saranno presenti Silvia Luzi e Luca Bellino, registi del film, per un incontro con il pubblico. Nel cuore della storia c’è una giovane donna, interpretata da Marianna Fontana, operaia in una fabbrica di pelli. Un lavoro alienante, in cui la fatica si incide sulla pelle e il futuro appare una strada già tracciata. In questo scenario, la protagonista inizia una serie di telefonate con una voce maschile.