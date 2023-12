Luchino Visconti a Pupi Avati. Emozioni con ’Un Po di cinema’

Oggi, con inizio alle 17, avrà luogo presso il Circolo dei Negozianti di Palazzo Roverella, l’Assemblea dei Soci del Cineclub Fedic Ferrara. Il presidente Maurizio Villani traccerà un bilancio delle attività svolte nel 2023 da cui emerge la vivacità del Club cittadino, capace di raggiungere risultati soddisfacenti sia nell’ambito della produzione di cortometraggi, sia nelle attività di promozione della cultura cinematografica.

Alle 17,30 inizierà la seconda parte dell’incontro, aperto al libero accesso del pubblico, nel corso del quale saranno proiettati alcuni cortometraggi di recente produzione. Di Roberto Fontanelli è ‘La prima isola’ (3’), che traccia in una breve sequenza la rotta dei migranti a Lampedusa e l’impegno in loro favore del dottor Mimmo Paladino. Seguirà ‘Fiordimaggio ovvero l’io deformato’ di Maria Cristina Osti, un cortometraggio (9’) che fa un’analisi sul narcisismo patologico e la lotta interiore tra bene e male. Alfredo De Filippis poi presenta il video “Quattro stagioni al tempo della pandemia” (20’) in cui il filo conduttore è il contrasto fra una natura rigogliosa e imperturbabile che segue i propri ritmi e il dolore e la sofferenza di un’umanità che ha scoperto i propri limiti. Il tutto accompagnato da brevi video originali e dalle poesie di giovani studenti che più di tutti hanno sofferto la solitudine del momento.

Conclusione delle proiezioni con “Un Po di cinema” (2’) in cui Carlo Magri con brevi pennellate di immagini e suoni, sullo sfondo di acqua in movimento, intende trasmettere al pubblico, oltre a ricordi, l’emozione davanti al grande fiume sullo schermo, E lo fa con brevissime sequenze tratte da film famosi dovuti , tra gli altri, ad autori come Luchino Visconti, Pupi Avati, Mario Soldati, Alberto Lattuada, Antonio Pietrangeli, Michelangelo Antonioni, Florestano Vancini e Roberto Rossellini.