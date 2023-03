Luci a led e caldaia, il paese avrà le risorse

Buone notizie per il Comune di Mesola. Infatti, è stata recentemente comunicata l’ammissibilità dei tre progetti candidati alle risorse del C.S.E - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica. I lavori che sono stati candidati riguardano interventi alla caldaia e di relamping della sede municipale, con l’installazione di illuminazione a Led a basso consumo. Stesso intervento è previsto anche per la scuola materna e la biblioteca di Mesola, mentre per le scuole elementari e medie di Mesola l’intervento riguarderà caldaia e infissi. Complessivamente, il costo dei tre progetti ammonta a 337.749,83 euro. In questi giorni è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, all’interno del quale sono elencati i progetti ammissibili: tra questi, proprio quelli candidati dal Comune di Mesola: "Abbiamo avuto la comunicazione dell’ammissibilità di questi tre progetti – commenta il sindaco Gianni Michele Padovani -. Ancora una volta gli uffici hanno lavorato molto bene e siamo lieti di restituire alla comunità di Mesola ambienti in linea con le nuove normative e migliori per i nostri cittadini". Tra l’altro, come specificato dallo stesso primo cittadino, tutti gli interventi dispongono "già del possibile aggiudicatario, in quanto servivano i preventivi per la candidatura". Dunque, il Comune di Mesola potrà migliorare importanti sotto il profilo dell’efficienza energetica Municipio, scuole e biblioteca, con nuove tecnologie. L’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto C.S.E. è volto al finanziamento di interventi di efficienza energetica, anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile, negli edifici comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).

v.f.