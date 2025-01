Luci, atletica e campo da hockey. Per il centro ’Bihac’ 600mila euro

Ha tagliato il traguardo dell’approvazione l’accordo tra il Comune di Bondeno e il Dipartimento per lo Sport volto al trasferimento del contributo da destinare al corposo miglioramento del Centro Sportivo Bihac. Nel luglio del 2024, infatti, la Città si era formalmente aggiudicata il bando ministeriale “Sport e Periferie”: complessivamente, gli investimenti previsti al Centro Bihac ammonteranno a 625 mila euro, 418 dei quali coperti per l’appunto dal Dipartimento per lo Sport, che grazie a questo accordo può adesso rendere effettivamente disponibili le risorse.

"Nella pratica, arriverà un altro corposo investimento sul centro sportivo di via Napoleonica, il più sostanzioso dall’inizio del mandato – spiegano l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. I 625 mila euro, cui il Comune compartecipa per 206 mila euro, serviranno per adeguare ed efficientare l’impianto di illuminazione del campo da hockey e della pista di atletica, per la realizzazione di nuovi spogliatoi e l’adeguamento di quelli esistenti, per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, fotovoltaici e di solare termico, e per il generale abbattimento delle barriere architettoniche".

In definitiva, un corposo investimento a beneficio di una decina di associazioni sportive locali, delle loro centinaia di tesserati, e di numerosi cittadini che durante l’anno scelgono di trascorrere momenti all’aria aperta al Bihac. "Ogni anno abbiamo prestato le giuste attenzioni al Centro Sportivo – conclude il sindaco, Simone Saletti –, rifacendo il campo da basket all’aperto, la pista di atletica, il manto della palestra Bonini, realizzando un nuovo campo da bocce e altro ancora. Questo investimento sarà tuttavia più corposo e diffuso dei precedenti: senza timore di smentita, possiamo definire il Bihac come uno dei centri sportivi migliori della provincia e di un’area vasta che comprende i territori limitrofi al nostro".

Gli interventi di miglioramento che saranno eseguiti attraverso il nuovo progetto garantiranno non solo più efficienza, ma anche una maggiore fruibilità degli impianti alle persone con ridotta mobilità, senza trascurare peraltro i risparmi energetici e dei costi di gestione stimati in circa 32 mila euro annui (derivanti dai minori costi prodotti dal fotovoltaico, solare termico e nuova illuminazione).

Claudia Fortini