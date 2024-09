Luci e giochi d’acqua, ecco la fontana

C’è grande attesa per la restituzione alla comunità della Fontana Monumentale dopo il restauro inserito nel progetto Pnrr "Rigenera Copparo 01". Un intervento, quello sulla Fontana, realizzato con un investimento di 200mila euro. La cerimonia si terrà stasera alle 21 in piazza della Libertà e sarà, naturalmente, aperta a tutti coloro che intendono essere partecipi di un momento particolarmente significativo per il territorio, non solo per gli imponenti lavori di cui è stata oggetto la fontana, ma soprattutto per la riqualificazione del monumento su cui sono incisi i nomi dei caduti copparesi nei conflitti della prima metà del ‘900. Nel corso della serata l’azienda specializzata Forme d’Acqua Venice Fountains illustrerà gli interventi condotti, seguiti alla pulizia e al restauro degli elementi lapidei e scultorei. L’intervento sulle parti meccaniche, elettriche e idrauliche della fontana ha visto la sostituzione e l’implementazione quasi totale dell’impiantistica, introducendo componenti altamente performanti e a basso consumo energetico. I tre giochi d’acqua sono stati ripristinati come da modello originale: nella vasca più grande sono presenti 4 getti singoli, che dal perimetro esterno cadono nel bordo di quello interno, da dove si alza la vasca centrale. Lungo il bordo interno della seconda vasca è posta una corona in acciaio, divisa in otto segmenti per conferire maggiore dinamicità e spettacolarità ai giochi d’acqua. Dalla sommità del pilastro centrale in marmo di Carrara tracima l’acqua che viene raccolta nel bacino sottostante creato dall’unione delle parti superiori dei quattro pilastri in marmo nero. Per rendere sostenibile l’intervento e salvaguardare le risorse idriche, è stato realizzato un impianto di filtrazione e ricircolo dell’acqua che permette di riutilizzare sempre la stessa. Per garantire nel tempo il corretto funzionamento della fontana, è stato installato un contalitri collegato a un sensore di livello. Questo sistema, integrato con l’app My Fountain, invia un alert e interviene automaticamente sull’elettrovalvola, chiudendola in caso di superamento della soglia massima di acqua giornaliera preimpostata. Così, si possono assicurare un controllo diretto e preciso dei consumi idrici, permettendo interventi mirati e tempestivi in caso di anomalie, evitando sprechi d’acqua.

Valerio Franzoni