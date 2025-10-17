Luci, lacrime e silenzio. Un paese in marcia per Manuel e Yassine

Erano oltre trecento. Uomini, donne. Ma soprattutto giovani. In tanti l’altra sera a Longastrino hanno voluto ricordare due compaesani che hanno perso la vita nel giro di pochi giorni in altrettanti incidenti stradali. Un ricordo, il loro, che si è materializzato con una camminata alla memoria, illuminata da fiaccole e torce, organizzata dal mondo del volontariato locale, dal Comitato per l’anziano e dalle due consulte cittadine (da una parte quella sotto l’egida del Comune di Alfonsine in provincia di Ravenna, dall’altra quella che invece rappresenta la frazione sotto il Comune di Argenta). Il corteo, partito da piazza Berlinguer, ha attraversato in silenzio l’intero paese. Longastrino ha dunque voluto manifestare tutto il suo dolore e il suo cordoglio, conditi da tanta amarezza, tristezza, ma anche rabbia, per la tragica sorte che ha accomunato Manuel Tugnoli, 27 anni, e Yassine El Maarofi, 19 anni, le cui vite si sono spezzate lungo una strada maledetta. L’iniziativa ha fatto il paio con il lutto cittadino proclamato dal sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, che ha visto le serrande abbassate in negozi e attività.

Era presente la mamma di Manuel, che ha ricevuto dai partecipanti innumerevoli condoglianze, miste a parole e messaggi di affetto e vicinanza. Non c’è stato alcun discorso, solo lo scroscio di un ampio applauso al termine. Per la giunta romagnola c’era la vicesindaco Elisa Vardigli e l’assessore Luca Capacci, mentre per quella estense non ha voluto mancare il primo cittadino Andrea Baldini. In attesa di conoscere la data dei funerali Baldini ha voluto esprimere il suo ultimo saluto ai ragazzi. "Stringiamoci in un grande cerchio, tutti uniti, pensando a loro – ha detto in sintesi – abbracciamoli simbolicamente tutti insieme. Non si può morire così giovani, non si deve morire sulla strada, dove oggi muoiono in troppi. Le disgrazie di questi giorni hanno segnato indelebilmente le nostre comunità. Che la terra vi sia lieve". Intanto per gli organizzatori Sergio Felletti lancia un invito a "pregare" per la fidanzata di Manuel, ancora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.