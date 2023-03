Luci spente in piazza con il Wwf

Spegniamo tutte le luci questa sera. Il comune di Argenta aderisce all’iniziativa spegnendo simbolicamente le luci di piazza Guglielmo Marconi e della torre del Primaro per tutta la notte in occasione di "L’ora della Terra", la grande mobilitazione globale del Wwf che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.

Un piccolo gesto simbolico per farci riflettere sull’importanza delle nostre scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica, ricordandoci quanto il futuro del nostro pianeta passi anche dalle nostre mani.

f. v.