Luci votive spente al cimitero di Migliaro, lavori per 12mila euro

Il Comune di Fiscaglia ha affidato alla ditta Marani di Dogato, i lavori di installazione della nuova linea di bassa tensione per le luci votive del cimitero di Migliaro. L’intervento, dell’importo di 12mila euro, si è reso necessario a seguito della vetustà dell’attuale impianto che quattro mesi fa ha smesso di funzionare. "Non appena ci era stato segnalato il problema – ricorda il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi – ci eravamo immediatamente attivati con il nostro ufficio tecnico per individuare la natura del problema, originato dal fatto che l’attuale linea di alimentazione (non afferente alla pubblica illuminazione, ndr.) sconta il peso degli anni e, di fatto, si è guastata". Per il finanziamento dei lavori, l’Amministrazione comunale ha scelto di attendere l’approvazione del Bilancio di previsione, cui recentemente è stato dato il via libera, per la destinazione delle necessarie risorse, "e dopo l’affidamento dell’incarico alla ditta, non appena le condizioni meteo saranno stabili e adeguate, l’intervento di posa del nuovo impianto e del relativo cablaggio potrà essere effettuato". L’Amministrazione, inoltre, diverse settimane fa ha inviato alla ditta Secif (che gestisce i servizi cimiteriali sul territorio) la richiesta di stornare dalle bollette dei cittadini il costo il periodo di mancato funzionamento delle luci votive: "Un gesto – conclude il primo cittadino – ci è sembrato giusto fare nei confronti delle famiglie, interessate dall’interruzione del servizio". Nell’ambito delle migliorie, sempre sul camposanto di Migliaro nei giorni scorsi è stata predisposta l’infrastruttura funzionale all’installazione delle telecamere di videosorveglianza, rientrante nel finanziamento ministeriale per nuovi "occhi elettronici" sul territorio in via di completamento, a garanzia di sicurezza di chi vi parcheggia l’auto.