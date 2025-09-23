"Luci votive spente per 40 giorni. Il Comune risarcirà i cittadini?"

Accetterà il comune di Codigoro di risarcire, per il tempo in cui le luci votive sono state spente, pur pagando comunque il servizio, i cittadini che non hanno potuto vedere la luce accesa sulle tombe dei propri cari? E’ quanto chiesto con un’interpellanza dal consigliere di opposizione della lega Marco Barboni (nella foto) nell’ultimo consiglio comunale, prendendo spunto dalla decisione del sindaco di Comacchio per analoghi, ma molto più lunghi, disguidi accaduti nel camposanto della cittadina lagunare. Il sindaco Alice Zanardi ha risposto che si tratta della stessa ditta che gestisce entrambi i cimiteri con la quale verrà risolto l’appalto, tuttavia "il caso di Comacchio è diverso poichè sono state spente per un anno e mezzo e a Codigoro sono stati solo 40 giorni, mentre l’importo della tassa annua per le luci è di circa 20 euro annui. Valuteremo comunque col segretario comunale se ci siano le condizioni per rimborsare i cittadini senza incorrere nel rischio di danno erariale". Altre interpellanze fatte dal consigliere Barboni hanno riguardato la situazione dei lavori delle case Acer di via Sacco e Vanzetti, oggetto di un recente sopralluogo, e sulla presenza delle colonnine di ricarica elettriche che sono presenti e gratuite in piazza Matteotti. A fine consiglio Barboni ha sottolineato come "seppur si tratti di un importo piccolo, credo che il mancato servizio delle luci votive vada rimborsato ai cittadini, alcuni dei quali mi dicono non siano stati solo 40 giorni, ma oltre".

c. c.