"Luciano era un uomo buono, sempre pronto ad aiutare gli altri"

SANT’AGOSTINO

Ha colpito in tantissimi la morte di Luciano Masina che a Sant’Agostino, ma anche su tutto il territorio comunale, era una persona conosciuta non solo di fare allegro e nell’agricoltura dove lavorava ma anche nel sociale. Per tanti anni, infatti, il 68enne santagostinese si era dato da fare come volontario dell’associazione Rinascita e Vita, aiutando molte persone a raggiungere i luoghi di cura, di visita ed esami. Un uomo buono, che all’età di 68 anni ha salutato la vita in un incidente nel quale ora si cercano risposte. Masina, infatti, giovedì, una decina di minuti prima delle 17, stava transitando su Via 4 Torri a Sant’Agostino quando è andato a sbattere contro un pilastro di una recinzione di un abitazione, un manufatto in muratura di un metro e mezzo d’altezza che la vettura ha in parte demolito nonostante la velocità non fosse elevata. Da ciò che si apprende, è questo l’unico elemento certo di tutta la vicenda che ha visto i sanitari tentare a lungo la rianimazione per poi doversi arrendere davanti alla realtà. Tutte le motivazione possibilità i sono al vaglio ma quella più accreditata resta il malore. Ora si sta indagando per capire cosa sia successo e cioè, se la morte è sopraggiunta contro il muretto o fosse sopraggiunta prima, causando la fuoriuscita dell’auto.

"Nel 2007 quando abbiamo dato vita al nostro progetto diventato associazione, lui era con noi – dice Carla Gilli di Rinascita e Vita – è rimasto almeno una decina di anni, e con la sua auto trasportava le persone, soprattutto gli anziani, accompagnandoli a fare le visite, le terapie, le riabilitazioni e gli esami. Da qualche anno si era dovuto fermare a causa di alcuni problemi famigliari ma anche suoi di salute. Quando ho letto la notizia è stato un colpo anche per noi". E alcuni hanno lasciato il loro pensiero sui social, come la signora che lo ricorda che ‘mi aiutava con il mio papà lo accompagnava a visite quando io non potevo sempre molto gentile’. Chi lo conosce lo descrive come un uomo che è sempre stato un grande lavoratore, impegnato come piccolo imprenditore agricolo ma che per un certo periodo è stato anche in Tecopress. "Era un uomo sempre ottimista nonostante i suoi problemi di salute – ricorda il consigliere Gabriele Mazza – non mancava mai il suo appuntamento con gli amici per le chiacchiere al bar".

Laura Guerra