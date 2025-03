Lucrezia e il cinema estense

Continua oggi alle 18, in collaborazione con il Circolo dei Negozianti di palazzo Roverella, il programma annuale prefestival in attesa del Ferrara Film Festival. In calendario il secondo appuntamento della serie ‘Cinema a palazzo’, che accompagnerà il pubblico ogni mese fino a luglio a palazzo Roverella (corso Giovecca 47) con una programmazione cinematografica composta da anteprime speciali, rassegne e omaggi cinematografici. In questo appuntamento si prosegue con il ‘Cinema Made in Ferrara’ e la proiezione di film contemporanei girati tra città e provincia da straordinari autori emiliano-romagnoli. In collaborazione con il Circolo della Stampa di Ferrara, inoltre, ci sarà anche un momento emozionante in memoria di Paolo Micalizzi, notissimo giornalista ed esperto di cinema (oltre che storico collaboratore del festival e del Carlino) scomparso lo scorso ottobre, nel quale verranno annunciate delle importanti iniziative nel campo letterario, giornalistico e formativo. Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del grande schermo e non solo.

L’evento si concluderà con la proiezione del film ‘L’incantevole Lucrezia Borgia’ (65 minuti) con Lucrezia Lante Della Rovere (vincitrice del Dragone D’Oro come miglior attrice al Ferrara Film Festival 2023, nella foto) e Tullio Solenghi. Il film sarà introdotto dai registi Marco Melluso e Diego Schiavo.