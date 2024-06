L’Udc schiera Rotondi: "Torna lo scudo crociato per la vittoria del Comune"

Gianfranco Rotondi a Ferrara per sostenere l’Udc. Riccardo Bizzarri, coordinatore regionale Udc, ha voluto sottolineare come "siamo riusciti dopo 15 anni di assenza dalle elezioni amministrative, a presentarci a Ferrara con una lista con il simbolo centrista. Un progetto nato circa due anni fa con Ciriaco Minichiello condividendo un percorso che ci ha portati alla costituzione di una lista fatta di persone competenti. Riportare un simbolo politico della nostra storia può essere l’inizio di un progetto tra moderati".

L’onorevole Rotondi, figura di spicco della Dc, ha voluto ricordare: "Fa piacere che ritorni il simbolo dello scudo crociato anche in questa città. La Democrazia Cristiana da sempre porta avanti il proprio progetto politico moderato, qui a Ferrara questa lista centrista sarà sicuramente in grado di contribuire concretamente alla vittoria del Comune". Nel merito delle votazioni Europee, Rotondi è chiaro: "Non abbiamo richiesto nessuna candidatura nelle liste, la nostra scelta sarà quella di sostenere Giorgia Meloni". Il senatore Alberto Balboni, si è poi soffermato sulla ‘svolta’ della nuova legge che dovrebbe introdurre il cosiddetto ‘premierato’: "Un sistema elettorale che permette di dare sovranità ai cittadini di decidere, un elezione che rimanda a quella già adottata per il sindaco". Poi la frecciatina al candidato sindaco del centrosinistra, Fabio Anselmo: "Il premierato va nella direzione dell’elezione diretta, cosa che non farà piacere alla sinistra. A Ferrara, invece, c’è ancora qualcuno che pensa sia necessario insultare l’avversario per vincere, ma i ferraresi non ci cascheranno". Tra gli interventi quello di Paola Moschetti, moglie del marò Massimiliano Latorre: "Non sono ferrarese, ma ho scelto Ferrara per vivere con la famiglia. Il mio impegno sarà ascoltare le esigenze dei cittadini, aiutarli e dare risposte". A chiudere Ciriaco Minichiello: "Abbiamo scelto di riportare qui i valori centristi e moderati dell’Udc, abbiamo lavorato puntando su una politica di qualità".

Mario Tosatti