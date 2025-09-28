Ludovico Ariosto, ecco i corsi di musica

La banda filarmonica Ludovico Ariosto organizza per oggi (dalle 15 alle 18 nella sede di via Bologna 403) l’open day dell’omonima scuola di musica. Si tratterà di un momento per reincontrare gli allievi di tutte le età già iscritti negli anni scolastici precedenti che proseguono i corsi musicali e per conoscere i nuovi allievi che vorranno iscriversi per il nuovo anno scolastico 2025-2026 i cui corsi inizieranno dal primo ottobre. Chi fosse alle prime armi e interessato ad intraprendere un corso musicale, durante l’open day, potrà provare gli strumenti disponibili a cui ognuno si sente più affine.

La scuola di musica Ludovico Ariosto, che opera dal 2014, offre diverse possibilità di orientamento musicale: quella prettamente bandistica e quella orientata all’insegnamento dei generi musicali più moderni e contemporanei con l’utilizzo di tutti gli strumenti a fiato, ritmici e canto moderno.

Offre inoltre la possibilità, fin da subito, di suonare insieme nella ormai consolidata formazione orchestrale dell’Ariosto band di livello musicale più easy rispetto alla banda musicale, in cui saranno possibili oltre alle prove, delle esibizioni pubbliche, per consentire a tutti di praticare la musica d’insieme e familiarizzare con la capacità dell’ascolto collettivo mentre si suona, favorendo un contesto organizzato e di disciplina, oltre alla prospettiva futura di essere integrati nell’organico della banda musicale Ludovico Ariosto di una volta acquisita la necessaria preparazione. Durante l’open day tutti i partecipanti potranno assistere a una lezione aperta della formazione di musica d’insieme con l’Ariosto Band diretta dal maestro Fabio Bonora e alcune esibizioni di gruppi musicali di genere pop e rock.

re. fe.