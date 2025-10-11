Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Ferrara
Cronaca"L’Ue rafforzi la cooperazione con gli Stati Uniti"
11 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Un incontro di grande interesse e molto partecipato ha animato nei giorni scorsi l’attività culturale di Ferrara Cambia aps, ospitato a Casa Cini. Protagonista l’economista Franco Fornasari, ferrarese di nascita ma cittadino statunitense, già direttore generale della Fiat Usa, funzionario della Banca Mondiale, nonché consigliere di Henry Kissinger e di Gianni e Umberto Agnelli. Nel suo intervento, moderato da Cristiano Bendin, capo della redazione del Carlino e introdotto da Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia e da Giuseppe Ucci e Massimo Maiarelli, Fornasari ha analizzato il progressivo deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, in un contesto di tensione politica e commerciale sempre più accentuata.

Tra i temi affrontati, la questione della “mutua sicurezza” e della “deterrenza” all’interno della Nato. "Dietro il dibattito sull’entità dei contributi europei alla difesa comune - ha sottolineato - si intravvede un progressivo disimpegno degli Stati Uniti dal rispetto dell’Articolo 5 del Trattato, pilastro della sicurezza collettiva. Questo rischia di segnare il tramonto dell’idea di un Occidente nato nel secondo dopoguerra sotto l’egida statunitense, minando le basi stesse dell’alleanza atlantica. È in atto – ha spiegato – una nuova competizione per la definizione dell’ordine internazionale. Il sistema unipolare dominato dagli Usa è oggi contestato da nuovi protagonisti che fanno leva su orgogli nazionali e visioni autocratiche e populiste. Non solo, oggi gli Stati Uniti hanno scoperto la propria vulnerabilità sul piano tecnologico ed economico, a causa dell’ascesa di nuove potenze egemoniche".

Ampio spazio è stato dedicato al ruolo dell’Ue, che l’economista considera oggi un partner indebolito, chiamato a ridefinire (definire?) la propria identità politica. "Resta da capire – ha osservato – se saprà superare gli effetti delle politiche dirompenti dell’Amministrazione Trump". "L’Europa – ha concluso – è al bivio più difficile della sua storia, costretta a sviluppare il proprio futuro, con o senza l’America di Trump. L’Europa non deve enfatizzare lo sganciamento dagli Usa ma rafforzare la cooperazione, sostenendo l’alleato americano anche nel confronto con la Cina".

