L’ufficio mobile porta i servizi nelle frazioni

Un ufficio mobile che porti servizi dell’amministrazione – come l’ottenimento dei certificati anagrafici – in tutte le frazioni, annullando le distanze fra le località decentrate e il capoluogo. È il nuovo mezzo messo a disposizione dal Comune, consegnato ai cittadini ieri pomeriggio in piazza Municipale e che, da lunedì inizierà il tour di tutti i centri abitati. "L’obiettivo è dare attenzione sempre più puntuale a tutto il territorio – dice il sindaco Alan Fabbri –. Il nuovo ufficio mobile nasce proprio da qui e si arricchisce di ulteriori servizi che portano letteralmente la ‘macchina’ comunale nelle frazioni, per potenziare le risposte, sostenere soprattutto le esigenze delle persone con maggiori difficoltà a spostarsi, ridurre i tempi di accesso, prestare supporto agli anziani nell’utilizzo del computer e dei servizi online. Dopo aver riportato l’Urp nel cuore della città, valorizzandone la centralità, allargando e ristrutturando i locali, e dopo aver avviato gli Urp decentrati, ora introduciamo ulteriori novità per dare ai cittadini accesso ai servizi a chilometri zero, investendo su risorse umane, dotazioni e mezzi". Il nuovo mezzo – tra i primi in Italia a offrire questo tipo di servizio ai residenti – è una vera e propria innovazione grazie alle sue peculiari caratteristiche, alla strumentazione installata a bordo e alla sua piena accessibilità. "L’ufficio mobile è una rivoluzione positiva nei rapporti con i cittadini e un’ulteriore occasione per il potenziamento della nostra presenza su tutto il territorio. Consentirà infatti di portare il Comune nelle frazioni, offrendo servizi concreti e immediatamente disponibili, evitando code - dice il vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi –. È inoltre un aiuto e un sostegno, soprattutto a chi non è nativo digitale, nell’accesso alle piattaforme e ai servizi online".