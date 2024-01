L’ufficio postale chiude per lavori

Poste Italiane comunica che da ieri l’ufficio postale in via Pascoli, ad Alberone, resterà chiuso per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi nella sede di via XII Morelli 42, a Cento, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Gli utenti possono anche rivolgersi agli uffici circostanti come quelli di Casumaro, in via provinciale per Ferrara 159 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45) e Reno Centese, via Chiesa 94, aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.45.