L’ufficio postale torna agibile dopo i lavori di ristrutturazione

Riapre l’ufficio postale di Bondeno. Da ieri non c’è più l’ ufficio mobile attrezzato parcheggiato sulla strada che ha scandito questi mesi, ma un ufficio ristrutturato e una sala d’aspetto rinnovate. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Cesare Battisti. L’obiettivo di Poste italiane è "accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto ‘Polis. Casa dei Servizi Digitali’, che è l’iniziativa ideata da Poste Italiane, spiegano "per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio". Con i lavori appena conclusi, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout con l’abbassamento della linea di tutti gli sportelli e ha visto la realizzazione di uno sportello relazionale ribassato. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata tinteggiata ed è stata dotata di pavimento e corsia per non vedenti. L’ufficio postale di Bondeno è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. E’ possibile prenotare il proprio turno allo sportello e prendere appuntamento direttamente da PC, tablet e smartphone, risparmiando tempo ed evitando le attese. Ci si può prenotare dal sito www.poste.it o dalle APP "Ufficio Postale", "BancoPosta" e "PostePay" scegliendo il servizio al quale si vuole accedere. E’ possibile prenotare il proprio turno anche tramite WhatsApp al numero 3715003715.