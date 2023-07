Lugli rivive nei suoi scritti

Oggi alle 18.30 al Vicolo Santo Spirito, 11, a Ferrara, ’Pagine scelte di Daniele Lugli’ terzo appuntamento di “Estate in Iscofe”, rassegna organizzata dall’Istituto di Storia Contemporanea. "Vogliamo ricordare Daniele Lugli – spiegano gli organizzatori – recentemente scomparso attraverso la lettura di pagine scelte dai suoi libri, uno straordinario patrimonio intellettuale e morale che ci ha lasciato e che non dobbiamo disperdere. La lettura delle pagine scelte di Daniele Lugli da parte del giovane attore Tommaso Calibri, vuole essere l’omaggio ad un uomo che con il suo operato si è speso per la libertà con una naturale concretezza, lasciandoci orfani di un modo di sentire la vita, il mondo, la società strettamente connesso all’educazione, alla gentilezza e alla democrazia come valore irrinunciabile, non solo da difendere ma da trasmettere con il dialogo".