Lui e lei, sfida a impastare la sfoglia L’ingrediente base è la solidarietà

L’antica tradizione della sfoglia nel segno della solidarietà. In municipio è stata presentata la 4ª gara di sfoglini e sfogline della solidarietà, in programma domenica nel cortile del Castello. L’evento a favore della Fondazione Ado. All’incontro sono intervenuti l’assessore al turismo Matteo Fornasini, il presidente della Provincia, Michel Padovani, la consigliera della Fondazione Ado Sabina Mirabella, la direttrice didattica e fondatrice dell’Accademia della sfoglia Rina Poletti, Paola Lazzari dell’associazione sfogline di Bologna e provincia, la presidente dell’associazione culturale Le Mariette di Casa Artusi Verdiana Gordini, il presidente del Centro La Scuola aps Maurizio Passerini, il presentatore dell’evento e Ceo di Stileventi Group srl Roberto Ferrari e il dirigente scolastico dell’istituto ‘Orio Vergani’ Massimiliano Urbinati. Fornasini ha ringraziato il presidente della Provincia per "la disponibilità del Castello per ospitare questa importante iniziativa, come tutte le istituzioni pubbliche e le realtà associative private che concorrono alla quarta edizione di una manifestazione capace di coniugare solidarietà e il territorio. Era un obiettivo, sin dalla prima edizione, di avere come location il cortile del Castello, luogo simbolo. Come Comune puntiamo molto su una politica di valorizzazione culturale, storica, economica, turistica delle diciotto igp e dop che caratterizzano, con il numero più alto in assoluto, la provincia di Ferrara sulle 44 eccellenze agro-alimentari riconosciute in regione Emilia-Romagna". L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e della Regione, ed è realizzata grazie alla collaborazione dell’Accademia della Sfoglia, dell’associazione Sfogline di Bologna e provincia, della Pro Loco di Massa Lombarda, delle Mariette di Forlimpopoli, dell’Aps La Scuola e dell’istituto Vergani Navarra. A alla gara sarà presente lo chef Igles Corelli volto noto di Gambero Rosso Channel. Ad allietare l’evento, anche il Coro delle Mondine di Porporana.

