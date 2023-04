Luigi Dal Cin ‘campione’ di narrativa per ragazzi

Luigi Dal Cin, autore ferrarese di libri per ragazzi, ha vinto la XXI edizione del prestigioso Premio nazionale di letteratura per ragazzi ‘Il Gigante delle Langhe’. Dopo il Premio Andersen nel 2013 come miglior autore di libri illustrati 69 anni e il Premio Troisi per la sua attività di scrittura per ragazzi e di incontri-spettacolo con gli alunni di tutta Italia, ‘Negli occhi di Luna, i falò’; edito da Rizzoli è stato giudicato il miglior romanzo per ragazzi del 2022 per la fascia d’età 1114 anni.

La giuria tecnica del Premio, composta da esperti di letteratura per ragazzi, ha avuto il compito di scegliere, tra i 151 libri in gara già selezionati in partenza dalle case editrici, due libri finalisti per la fascia d’età 1114 anni e due per la fascia d’età 810 anni. La decisione sul vincitore assoluto per ciascuna delle due categorie è spettata poi alla Giuria dei ragazzi composta da 5.721 alunni di tutta Italia che ha decretato la vittoria finale di ‘Negli occhi di Luna, i falò’. Luigi Dal Cin, scrittore ferrarese, ha pubblicato oltre 100 libri di narrativa per ragazzi tradotti in 14 lingue. Docente di tecniche di scrittura alla Scuola Holden di Torino, è professore a contratto dei tre corsi annuali di Scrittura Creativa all’Accademia di Belle Arti di Macerata e del Master ‘Illustrazione per l’Editoria’ ad Ars in Fabula.