"Luisa Carrà e il suo grande impegno per la Dante"

Caro Carlino,

il mio ricordo per la signora Carrà, storica presidente della Società Dante Alighieri di Ferrara. Scrivere di quello che di concreto e ha lasciato alla Dante: Libri. Dall’anno sociale 1988/89 fino al 2015/2016 ha pubblicato ogni anno i ’Quaderni della Dante’. Il volume contene i testi delle conferenze letterarie, della presentazioni di libri, di incontri di vario genere, l’elenco delle attività svolte come viaggi, visite a mostre, incontri con altre associazioni corredato da fotografie. Nel 1986 istituì il concorso “Premio Dante” nell’ambito della “Giornata della Dante”, che prevedeva la presentazione di poesia, componimenti letterari, disegni e fotografie riservato a studenti delle scuole di Ferrara e provincia. In seguito fu aperto anche ai soci della Dante. I lavori presentati venivano esaminati da una giuria e premiati con coppe, medaglie, targhe e il diploma. Dall’anno 2000 iniziò la pubblicazione del volumetto “Premio Dante”, che conteneva i lavori dei vincitori e anche di alcuni segnalati e loro consegnato. Per celebrare i cento anni della Dante, pubblicò il libro “I cento anni della Dante Alighieri a Ferrara 1897-1997”, pubblicò pure il catalogo della mostra “I cento anni della Dante a Ferrara 1897-1997“, che fu realizzata a Palazzo Paradiso e gli “Atti del convegno per il centenario che si tenne nel Salone degli Stemmi del Castello Estense il 21 e 22 novembre 1997. Fu pure coniata la medaglia celebrativa del centenario. Nel 2008 pubblicò “25 anni di presidenza della Società Dante Alighieri” 1983-2008. Nel 1999, in occasione dei 60 anni della morte di Pietro Niccolini, ripubblicò il volumetto contenente il suo pregevole saggio “L’amore e l’arte di Dante. L’arte nella Divina Commedia. Dante innamorato”. Noccolini fu presidente della Dante di Ferrara dalla fondazione 1897 fino al 1932; fu anche un importante componente delle istituzioni cittadine e nazionali. Nel 2000 pubblicò un piccolissimo libro che contiene l’intervista di Gian Pietro Testa a Gianfranco Rossi. Nel 2002 pubblicò il ricordo di Gianni Borgatti, suo marito, scomparso nel 2001, contenente i ricordi degli amici e dei parenti. Nel 2004 pubblicò un volumento per ricordare Gianfranco Rossi. Nel 2007 ripubblicò “L’ode a Ferrara” di Giosuè Carducci, commentata da Giuseppe Agnelli, con prefazione di Pietro Niccolini nell’ambito delle celebrazioni dell’anno degli Estensi “Ferrara città del Rinascimento”.

Dal 1986 iniziò la pubblicazione del notiziario “La Dante a Ferrara” in tre uscite annuali distribuito durante le conferenze e presente alla Cartoleria Saociale, nella vetrina della quale vi erano pure “I quaderni della Dante”. Grande impresa, nel 1991, fu l’organizzazione del LXXX Congresso Internazionale della Dante a Ferrara; per l’occasione fu coniata la medaglia ricordo per i 350 convegnisti. Nel 2001, in collaborazione con Lucio Scardino, ripibbblicò il romanzo “La perla” di Iolanda (Maria Maiocchi de Plattis di Cento). Nel 200, anno giubilare, il Comitato di Ferrara donò alla città il busto di Dante che fu posto nel Parco Massari. Nella primavera del 2019, la Presidente Carrà ebbe dal Sindaco Tagliani la comunicazione che a Casa Niccolini era stata riservato un locale destinato a Sede della Dante ma ancora oggi il locale è là vuoto che aspetta! Un saluto

Pasquina Ferrari