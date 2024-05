L’ultima battaglia del fratello Luca: "Un fardello pesante, ora la verità"

Luca Branchi lotta da 36 anni. Da quella maledetta notte del settembre 1988 ha un chiodo fisso in testa. Sapere chi ha ucciso in quel modo orribile suo fratello Willy e perché. Domande che oggi non hanno ancora trovato una risposta. Le indagini dell’epoca finirono su un binario morto, furono poi riaperte nel 2014 e oggi sembrano essere orientate verso una pista concreta. La parola fine in fondo a questa terribile storia deve però essere ancora scritta.

Branchi, ora la storia di suo fratello diventerà un podcast. Nelle otto puntate spunteranno piste investigative, contenuti inediti e testimonianze finora mai emerse. Che sia la volta buona per spingere chi sa a parlare?

"Come sapete, ci tengo tantissimo ad avere sviluppi sulla tragica vicenda di mio fratello. Qualsiasi cosa si faccia in questo senso, è sempre utile. Dopo tanti anni mi aggrappo a ogni cosa. Ci tenevo tanto ad arrivare alla verità, soprattutto quando era in vita nostra madre".

Ha ancora speranza in una svolta?

"La speranza sempre l’ultima a morire, si sa. È ora che la verità venga a galla. È arrivato il momento, chi sa deve parlare. La mia speranza è che con tutte le novità di questi mesi si arrivi a un punto fermo. Me lo auguro con tutte le mie forze. Vorrei finalmente arrivare in fondo a questa vicenda, nel bene o nel male".

Sono anni che la famiglia chiede a chi sa di farsi avanti. Ma finora la risposta non è stata esattamente quella sperata.

"È stato estenuante. Per me è un fardello pesante, che mi ha tolto molta serenità. Sono mentalmente stanco, l’omicidio di mio fratello è diventato un pensiero costante. Un peso che mi porto dietro da troppo tempo. Questo è il momento giusto per cambiare le cose".

Una delle ultime mosse che avete messo in atto con il suo avvocato Simone Bianchi, è stata quella di posizionare delle cassette delle lettere in quattro punti strategici, nella speranza che qualcuno potesse lasciare qualche contributo, anche in forma anonima. Buchette che sono state quasi subito vandalizzate. Cosa pensa di questo gesto?

"C’è in giro gente stupida e ignorante. Provo pena per loro. Tutto qui".

Chi le ha dato la forza di continuare a lottare per tutti questi anni, nonostante le difficoltà e i silenzi con cui vi siete scontrati?

"Me l’ha data Willy. È per lui che ho fatto tutto questo. Credo che la sua anima riposerebbe serenamente se uscisse la verità. C’è bisogno di giustizia".

Perché in paese molti tacciono?

"Quando succedono tragedie come questa chi ci rimette è solo la famiglia coinvolta. Altri non si sentono toccati. Nessuno a Goro può capire quello che ho vissuto. Penso che siamo fortunati che in paese non sia più accaduto nulla di così grave. Credo però anche che in quella comunità ci sia una questione irrisolta. È strano che in un paese di 4.500 abitanti non si possa sapere cosa è successo".

Vuole lanciare un altro appello?

"Quante volte, in questi anni, abbiamo detto ‘chi sa parli’? Troppe. Appelli non ne faccio più. Ora sono loro che devono fare un passo avanti".