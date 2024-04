L’ultima vittoria con 3 gol di scarto risale al debutto di De Rossi

Per la prima volta dall’inizio di questa travagliata stagione, la Spal ha fatto bottino pieno con tre gol di scarto. Un vero e proprio evento per una squadra che soltanto recentemente è riuscita a cambiare l’inerzia del proprio campionato. In precedenza, se si fa eccezione per il successo per 2-0 in Coppa Italia serie C col Sestri Levante, i biancazzurri avevano vinto soltanto due volte con più di un gol di scarto. Sempre al Mazza, prima con l’Olbia (2-0) e poi col Rimini (3-1). È significativo sottolineare anche che la Spal ha segnato tre reti nella stessa partita per la terza volta nelle ultime sette giornate. Questo non significa certo che quella di Di Carlo sia diventata una macchina da gol (nei due turni precedenti i biancazzurri avevano pareggiato a reti inviolate), ma il trend rispetto alla prima fase del campionato è sicuramente cambiato. Nei primi 28 turni infatti la Spal non era mai riuscita a realizzare più di due gol, per non parlare del periodo con mister Colucci nel quale la squadra non si avvicinava nemmeno alla porta avversaria. Per trovare una vittoria della Spal con almeno tre gol di scarto dobbiamo tornare all’ottobre 2022, quindi un anno e mezzo fa, nel giorno del debutto casalingo di mister De Rossi che si presentò al Mazza travolgendo il Cosenza 5-0. Curiosamente, quel giorno in campo c’era anche Zilli, l’eroe del match di domenica scorsa. L’attaccante friulano entrò nel secondo tempo (con la maglia del Cosenza) di una gara già chiusa a doppia mandata. Sembrava l’inizio di un grande percorso targato DDR, invece le cose sono andate molto diversamente. L’ultimo 3-0 della Spal invece risaliva a quasi due anni fa: 30 aprile 2022 al Mazza contro il Frosinone. Era l’ultimo turno casalingo della squadra di Venturato, che conquistò la salvezza matematica nel campionato di serie B con una giornata di anticipo sconfiggendo nettamente i ciociari. Quel 3-0 rappresentò la fine di un incubo, quello col Gubbio invece ha avvicinato soltanto un obiettivo che deve ancora essere centrato.

Settore giovanile. Dopo il pareggio per 3-3 maturato sabato nel campionato Primavera 2 sul campo della capolista Cremonese, domenica sono scese in campo tutte le altre selezioni giovanili biancazzurre. La Spal Under 17 ha pareggiato 3-3 nel big match di Cesena (gol di Samaritani, Milillo e Nejmaoui), mentre nella categoria Under 15 i bianconeri romagnoli hanno avuto la meglio sui pari età spallini per 3-2 (a segno Paiola e Camara). Ha pareggiato 2-2 la Spal Under 16, impegnata in casa contro il Padova (reti di Berti e Della Rocca). Infine, la Spal Under 14 ha superato in amichevole il Torino con un pirotecnico 5-4. s.m.