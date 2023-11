L’ultimo assolo dei mandolini

Si è tenuto domenica pomeriggio, in un auditorium di Sant’Eurosia a Codigoro, gremito in ogni ordine di posto, con tanta gente in piedi, l’ultimo concerto del Gruppo Mandolinistico Codigorose. Ogni brano della quasi ventina di orchestrali diretti dal maestro Pierangelo Boccacini, dopo l’esecuzione, era salutato da scroscianti e lunghi applausi da un parterre che vedeva in prima fila il sindaco Alice Zanardi, diversi componenti della giunta e gli esponenti delle forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco locali. In finale lo storico tenore codigorese Loris Piva ha deliziato i presenti con una bellissima a esecuzione nonostante i quasi novant’anni. Un concerto che nascondeva anche un pò di amarezza per l’impossibilità di continuare un’esperienza musicale durata mezzo secolo nella quale il Gruppo ha portato il delicato suono degli strumenti a pizzico in tutt’Italia e in moltissimi paesi dell’Europa riscuotendo unanimi consensi. Una storia di 50 anni che si è conclusa domenica scorsa.