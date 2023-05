’L’ultimo colpo’, il Covid visto dai ragazzi

Amicizia, bullismo, violenza e solidarietà sono i temi forti affrontati in "L’ultimo colpo", lo spettacolo teatrale andato in scena ieri al Barattoni di Ostellato, ideato scritto e interpretato dagli studenti dell’Istituto Agrario "Fratelli Navarra", con la partecipazione dei docenti Stefano Pederzani e Cecilia Pancaldi con la regia di Massimiliano Piva. "Lo spettacolo – evidenzia il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati – è il punto d’arrivo di un’intensa attività laboratoriale svolta durante l’anno scolastico e guidata da Piva, ideatore della Cosquillas Theatre Methodology: una metodologia pedagogico-teatrale che ha come priorità la realizzazione di momenti di confronto e condivisione di emozioni, finalizzati al benessere degli studenti nel gruppo classe e nella scuola, in modo da accrescere la consapevolezza del sé e del proprio valore".

"La rappresentazione teatrale – interviene Massimiliano Piva – non è il fine ultimo del progetto, ma solo la tappa di una strategia educativa che ha dato ai ragazzi l’opportunità di guardarsi dentro e imparare a gestire il peso del loro vissuto, partendo dal trinomio amare, essere amati e farsi ascoltare". Il referente del progetto, il professore Stefano Pederzani, sottolinea che L’ultimo colpo "nasce dagli stimoli nati dal dialogo tra i ragazzi che si sono messi a nudo, condividendo le proprie paure ed esperienze, interrogandosi sui loro sogni e speranze e perciò ne sono i veri ideatori". E’ un’esperienza educativa e culturale davvero originale, sostenuta con entusiasmo dalla Fondazione Navarra. "Quest’anno ricade il centenario della Fondazione – hanno messo in luce Lorenzo Boldrini e Massimo Rivaroli, rispettivamente vicepresidente e direttore della Fondazione Fratelli Navarra – Ancora una volta le istituzioni, a cominciare dal sindaco Elena Rossi che ha sempre creduto nell’importanza dell’istruzione e della formazione dei giovani sostenendo attivamente progetti di questo genere, si confermano importanti punti di riferimento, offrendo il proprio supporto a favore di tutte le iniziative proposte dall’Istituto Agrario, in un processo di condivisione e obiettivi di crescita formativa". Tira le fila il sindaco di Ostellato, Elena Rossi: "Questa è la scuola che mi piace, non mera trasmissione del sapere, ma ricerca di sé stessi. Il teatro Coquillas (letteralmente solletico) è uno strumento per la comunicazione di rielaborazione narrativa per questioni di qualunque natura umana. Si auspica che questa produzione teatrale possa essere sostenuta da tutti coloro che credono nell’importanza della cultura e dell’arte come strumenti di consapevolezza critica per i giovani".

