L’ultimo concerto del ’Gruppo Mandolinistico’: "Dopo mezzo secolo finisce una bellissima storia"

Oggi alle 17 nell’auditorium di Sant’Eurosia a Codigoro, sede storica, del sodalizio musicale, si terrà l’ultimo concerto, ad entrata libera, del Gruppo Mandolinistico Codigorose (Gmc), per festeggiarne il mezzo secolo di vita, ma anche per concludere "un’esperienza unica e meravigliosa nel nome della musica a pizzico". Fondato dal maestro Dario Avanzi e dal mandolinista Gino Mucchi nel 1973, il maestro riuscì a coinvolgere tutti coloro che simpatizzavano per il mandolino ed insegnando la musica coi numeri e colori, aveva trasmesso una passione ed un sentirsi parte del divulgare questo suono quasi dimenticati, a tanti. Una direzione quella di Avanzi, fino all’inizio degli anni ’90, al quale è succeduto il maestro Pierangelo Boccaccini per circa 25 anni accompagnando il Gruppo in tante tournée. Tra la fine degli anni ’80 e metà anni ’90 il Gruppo ha vissuto una intensissima attività concertistica, impreziosita da molte tournée europee con concerti in Francia, Germania, Spagna ed altre nazioni, ma anche instaurando scambi musicali con realtà presenti in questi Paesi europei. La prima tournée è stata nel 1986 in quel di Clermont-Ferrand in Francia, la prima realtà codigorese a portare il nome di Codigoro al di fuori dei confini nazionali. Nel frattempo seguirono moltissimi concerti in regione e nel resto d’Italia toccando località come Milano, Roma e Bari, solo citarne alcune. Dieci anni fa i festeggiamenti per il 40esimo di fondazione del Gmc cercando di ricontattare tutti gli ex orchestrali per una reuniuon al fine di portare circa 50 esecutori in concerto sul palco del teatro Arena a Codigoro. Operazione che produsse una riuscitissima serata che ancora tutt’oggi ricordano molti, anche per l’alternarsi dei vari cantanti che hanno accompagnato i tanti anni di attività musicale del Gruppo. Otto anni fa è stata riaperta, dopo circa 20 anni la scuola di Musica intitolata al maestro Dario Avanzi. Domenica il commiato, per l mancanza di ricambio generazionale, con l’orgoglio di aver portato la musica in tutta Europa e l’amarezza nel concludersi un’esperienza irripetibile.

cla.casta.