’L’ultimo grido’, gli anni tra il 1939 e il 1943. Il film sulle deportazioni al Montalcini

PORTOMAGGIORE

Questa mattina alle 11 nell’aula magna dell’Istituto Rita Levi Montalcini sarà proiettato "L’ultimo grido. La vita degli ebrei italiani al tempo delle leggi razziali", scritto e diretto dall’autore ferrarese Giuseppe Muroni, realizzata in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e con la casa di produzione cinematografica Controluce. Stefano Muroni è protagonista di uno dei quattro episodi insieme a Francesca Inaudi, Monica Guerritore e Francesco Montanari. Con il ritrovamento e la lettura di quattro lettere, vengono ripercorse le storie di vita di quattro cittadini italiani di religione ebraica rimaste ai margini della Storia. È dalla dimensione privata che bisogna partire per comprendere le vicissitudini di Francesca, Stefano, Monica e Francesco, i quattro protagonisti di questa web-serie e non è un caso se la lettera è stata scelta come emblema del viaggio che ci porta a ritroso nel tempo. Nel contrasto tra "spazio privato-libertà" e "spazio pubblico-negazione", si poggiano le fondamenta di una comunità che, come nessun’altra, tentò di non piegarsi alla bieca violenza. Fino a quando le porte di casa rimangono invalicabili viene coltivata una speranza, nutrita dalla fede e dalla cultura; nel momento in cui verrà violata la dimensione privata-familiare, mediante rastrellamenti e deportazioni, inizierà la "persecuzione delle vite". L’ultimo grido racconta da una prospettiva diversa gli anni tra il 1938 e il 1943. Interverranno Anna Quarzi, direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e Stefano Muroni. "Come in altri eventi importanti – evidenzia il vicesindaco Francesca Molesini – anche in occasione della Giornata della memoria, abbiamo cercato la collaborazione con i nostri Istituti scolastici".

f.v.