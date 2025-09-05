L’ultimo saluto a Beghetto: "Amava tanto Argenta"

Ieri in duomo tantissima gente ha voluto dare l’ultimo saluto ad Andrea Alberani, detto ’Beghetto’, il 76enne deceduto sabato notte nella sua abitazione, dove viveva solo, in via Alberoni ad Argenta. Un ultimo saluto che durante la messa di suffragio, e la benedizione della salma, è stato fatto proprio da Don Fulvio Bresciani. Che, in sintesi, ha voluto ricordare così la figura di Beghetto: "Un uomo semplice, umile, puro, i cui modi di essere e la sua simpatia andavano oltre ciò che di lui si vedeva. Un figlio di Dio che solo in rarissime occasioni è mancato alle migliaia di messe cui ha partecipato. Andrea era attaccato alla sua Argenta, che di lui non si dimenticherà mai, come noi non lo scorderemo mai". Il sacerdote ha poi avuto parole di vicinanza ed affetto per i famigliari, le due sorelle e il fratello in primis. Dunque un argentano che passerà comunque alla storia come tipo bizzarro, estroverso, un po’ fuori dalle righe, spesso stravagante, ma affabile, divertente ed amichevole con tutti. Al termine della funzione religiosa le spoglie, vegliate in mattinata alla camera ardente, sono state poi trasportate a Molinella per la cremazione. In epigrafe si invita a donare eventuali offerte in opere parrocchiali.

Nando Magnani